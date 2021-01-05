أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة: غلق ٨ مقاهي مخالفة بمدينة نصر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

Print
محافظة القاهرة: غلق ٨ مقاهي مخالفة بمدينة نصر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية محافظة القاهرة: غلق ٨ مقاهي مخالفة بمدينة نصر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

11:29 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القاهرة- أ ش أ:

قاد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإعادة الانضباط لشارع أنور المفتي بمدينة نصر.

وصرح نائب المحافظ بأن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات أمام عدد 8 كافيهات بالشارع والتعدي على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع لتلك المقاهي، وذلك للإدارة بدون ترخيص والتعدي على الأرصفة، إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة التعديات والإشغالات فى مسار محور الوفاء والأمل (شينزو آبى) بمدينة نصر، وذلك في المسافة من المنطقة الحرة حتى أول مدخل الهجانة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن طول المسار يبلغ 8 كم، منها 2 كم داخل عزبة الهجانة، وجار تنفيذ المحور بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه جار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة، وفي إطار تنفيذ محور (الوفاء والأمل)، نقلت ما يزيد على الـ900 أسرة كانت تقطن أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة، وهي منطقة خطرة، وتم تسكين جميع الأسر في وحدات جديدة مجهزة بكامل الأثاث فى مشروع أهالينا بنطاق حي السلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية