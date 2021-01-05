أمريكا تسجل أكثر من 173 ألف إصابة جديدة بكورونا و1800 حالة وفاة

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الفيروس أصاب 23700 إسباني و15378 إيطالياً في آخر 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 173,915 إصابة مؤكدة و1,800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي التفاصيل، ذكرت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 20,732,404 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 352,464 حالة وفاة.

وسجلت إسبانيا 23700 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 1,982,544 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 51430 حالةً.

وفي إيطاليا، سجلت البلاد 15378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و649 حالة وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 76329، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالمياً.

وسجلت لوكسمبورغ، 163 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47149 حالةً، حيث أشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 514 حالةً.