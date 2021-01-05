وصول ١٢٠ بطاقة تموينية جديدة للوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول ١٢٠ بطاقة تموين ذكية جديدة، (استخراج جديد - بدل فاقد - بدل تالف - فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، تمهيدًا لتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.

وقال السيد إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسؤولي التموين بالإدارات التموينية الخمس لتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.