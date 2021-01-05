"الموكلي": فواتيرنا ليست ظالمة وشركة المياه مظلومة.. وطموحنا "سعودية بلا صهريج"

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قال: إيراداتنا في 2020 بلغت 5.4 مليارات والتعرفة تغطي 25% من التكلفة

كشف ‏الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، عن أن ‏ 40% فقط من المستفيدين منتظمون في سداد فاتورة المياه! و23% من المستفيدين لم يسبق لهم سداد فواتير!! لافتاً بأن إيرادات الشركة في 2020 وصلت 5.4 مليارات ريال، والتعرفة الحالية تغطي 25% فقط من التكلفة! معتبراً أن شركة المياه مظلومة، مضيفاً "فواتيرنا ليست ظالمة"، وشركة المياه مظلومة".

ورد على شكاوى "الفصل المفاجئ للمياه" عبر برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المدير على "روتانا خليجية" قائلاً: "لدينا أوقات ممنوع أصلاً نفصل فيها المياه عن العميل، والفصل لا يتم قبل شهر من إصدار الفاتورة و5 رسائل للإنذار، وفي بداية 2017 كانت لدينا 260 ألف فاتورة محتجزة".

وعن مشكلة عدم انتظام الفواتير رد "موكلي" بأن "‏98% من الفواتير اليوم صارت منتظمة تصدر في يوم 28 من الشهر، والوضع لم يكن كذلك قبل سنوات!" وأضاف: "أنا شخصياً جلست سنة كاملة في 2017 لا تأتيني فواتير، ثم أتتني فاتورة 12 ألف ريال!".

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بأن "81% من المواطنين الذين اشتكوا على فواتيرهم، كانت لديهم "تسريبات" في الخزانات تؤدي لزيادة الاستهلاك" مشيراً إلى أن غرامة التعدي على "العداد" لتغيير الاستهلاك ألف ريال.

واعتبر المهندس محمد الموكلي بأن المواطن لم يحسن استخدام المياه طيلة 40 عاماً؛ لأنها كانت "شبه مجانية"، موضحاً أن تغيير التعرفة خطوة أولى ليعرف قيمة الماء.

وقال: "لم نحسن استخدام المياه طيلة 40 عاماً لأنها كانت "شبه مجانية"، وتغيير التعرفة كان أول خطوة لإصلاح خدمات قطاع المياه بالمملكة؛ لأن الاستمرار على هذا النمط يستنزف مواردنا، ويعرض الأجيال القادمة للعطش!".

وتابع: "نحن رقم 3 في العالم في استهلاك المياه بعد أمريكا وكندا"، مشيراً بأن "متوسط استهلاك الفرد من الماء على مستوى المملكة 277 لتراً يومياً، ترتفع إلى نحو 320 لتراً بالرياض، وبالمنطقة الشرقية يصل الاستهلاك إلى 360 لتراً".

وأكد "موكلي": "إذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة تسريب بالخزانات، نعوض العميل بأثر رجعي عن الفارق المدفوع بواحدة من صورتين: إما أن نضع له الفارق كرصيد، أو أن يسترد الفارق نقداً مشدداً بأن "الشركة لا تفصل المياه عن العميل طالما كانت شكواه تحت المعالجة".

ولفت "موكلي" إلى أن من مزايا العداد الذكي إرسال رسائل بارتفاع الاستهلاك، وأضاف: "قبل انتهاء النصف الأول من 2021 ستصل هذه الرسائل لكل العملاء، كما سنطلق تطبيقنا في مارس، الذي سيتيح للعميل وضع حد ائتماني لاستهلاكه".

وبشر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية منسوبي الشركة باعتماد علاوة لجميع الموظفين في 2021؛ لأن الأداء تحسن، مشيراً بأنه سيتم ترقية في حدود 650 موظفاً.

ولفت المهندس الموكلي بأن معدلات النمو في تغطية الصرف الصحي خلال الأربع سنوات الأخيرة أعلى من المياه، وقال: "طموحنا أن نصل إلى "سعودية بلا صهريج".

وأشار بأن مستوى تغطية المياه في المملكة 84%، والصرف 58%، كاشفاً بأنهم يستهدفون الوصول إلى 90% مياه، و67% في الصرف الصحي بحلول 2025. أما في 2030 فنطمح إلى الارتفاع بتغطية المياه إلى 100% وبالصرف إلى ما فوق 95%.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن أنه سيتم الانتهاء من دمج الفواتير مع نظام "إيجار" قبل بداية النصف الثاني من 2021.