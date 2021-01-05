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﻿ناشونال انترست : على الولايات المتحدة مضاعفة الاهتمام بالاردن اثناء وبعد موجة التطبيع

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﻿ناشونال انترست : على الولايات المتحدة مضاعفة الاهتمام بالاردن اثناء وبعد موجة التطبيع ﻿ناشونال انترست : على الولايات المتحدة مضاعفة الاهتمام بالاردن اثناء وبعد موجة التطبيع

جي بي سي نيوز : حذرت صحيفة "ناشيونال إنترست" في تحليل مؤخرا الاهتمام بدور الاردن وسط صفقات التطبيع الإسرائيلية العربية.

وقد شهدت العلاقة بين الأردن وإسرائيل توترا بالأخص بعد الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتانياهو، بضم أجزاء من غور الأردن ، إلا أن تطبيع الإمارات مع إسرائيل مع اشتراط التراجع عن الضم ساهم في تخفيف التوتر بشكل ملحوظ، على حد تعبير الصحيفة.
وأشار التحليل إلى أنه كان من المفترض أن تتم استشارة الاردن في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ، والتي تؤثر عليه بالفعل .
ويقترح كاتب التحليل، بن فيشمان، وهو باحث رفيع في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمسؤول السابق عن شمال أفريقيا والأردن في مجلس الأمن القومي الأميركي أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، على إدارة الرئيس جو بايدن السعي لتحسين العلاقة مع الأردن من خلال إغاثته اقتصاديا، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل لإعادة العلاقات بين إسرائيل والأردن.
ويؤكد المقال على المكانة الفريدة للأردن عالميا وخاصة على الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية فضلا عن دوره في "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات"، بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام.
وزاد الفقر في الأردن بنسبة 38 في المئة منذ بداية وباء المستجد، وفقا للبنك الدولي، كما أن البطالة وصلت إلى مستويات قياسية خاصة بين الشباب، وهي رسميا 23 في المئة.
ويناهز دين الأردن العام 45 مليار دولار بما يتجاوز 107 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما صندوق النقد الدولي، كما أنه يتلقى أكبر مساعدة خارجية من الولايات المتحدة بقيمة 1.275 مليار دولار سنويا.
وقال فيشمان إن أي صفقات محتملة لتطبيع العلاقات مع العرب يجب أن تتضمن حزمة دعم كبيرة للأردن، تتضمن مزيجا من ضمانات الوظائف، والاستثمارات، وتخفيف عبء الديون.
ويشير فيشمان إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تحسين العلاقة بين والإدارة الأميركية المقبلة بقيادة بايدن الذي انتقد الرياض علنا في أكثر من مناسبة.
وأعلنت أربع دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.
لكن إقامة علاقات مع السعودية، القوة السياسية الاقليمية وصاحبة أكبر عربي، ستكون حتما بمثابة أحد أهم الأحداث الدبلوماسية لإسرائيل.
يذكر ان السعودية لا زالت متمسكة بمبادرة السلام العربية وترفض التطبيع وفق تصريحات كبار مسؤوليها .

جي بي سي نيوز

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