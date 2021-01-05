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النسور : مستشفيات خاصة تبيع باكيت الفاين لمرضى كورونا بـ 3 دنانير مع ان سعره ربع دينار فما بالكم بالادوية وغيرها

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النسور : مستشفيات خاصة تبيع باكيت الفاين لمرضى كورونا بـ 3 دنانير مع ان سعره ربع دينار فما بالكم بالادوية وغيرها النسور : مستشفيات خاصة تبيع باكيت الفاين لمرضى كورونا بـ 3 دنانير مع ان سعره ربع دينار فما بالكم بالادوية وغيرها

جي بي سي نيوز :- هاجم الاعلامي المتخصص بالقطاع الصحي احمد النسور سلوكيات بعض المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا واستغلالها الاردنيين .
وقال النسور في لقاء صباحي اجري الاثنين مع اذاعة جي بي سي راديو ان بعض المستشفيات ترفع فاتورة العلاج بشكل خيالي وتستغل مرضى كورونا لدرجة حدت بالوزارة لارجاع مبالغ لمواطنين تم دفعها لهذه المستشفيات بدون وجه حق .
وتابع إنه في شهر كانون الأول الماضي ارجعت الوزارة لمريضة مبلغ 3 آلاف دينار ، وفي نهاية الشهر ارجعت مبلغ 16 الف دينار من مستشفى خاص آخر .
وطلب النسور من المواطنين مراجعة الفواتير التي تقدم لهم ، وضرب مثالا على ذلك بالقول إن " باكيت الفاين " مثلا البالغ سعره في السوق ربع دينار ، تتقاضى المستشفيات ثمنا له مبلغ 3 دنانير وقس على ذلك الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها .
وتابع إنهم يضعون في بعض المستشفيات للمرضى مستلزمات مثل " احذية خفيفة " شحاطة " وصابونا وما شابه ، وكله مسجل في الفاتورة بمبالغ خيالية وعلى المواطنين الحذر من هذه المستشفيات .
شاهد النسور :


 

جي بي سي نيوز

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