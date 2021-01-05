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أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها

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أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها
منها سلسلة تُعنى بحياة المرضى أثناء الحوادث الجسيمة

أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها

اختتمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، حزمة من البرامج التدريبية والفنية، بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للموارد البشرية، محمد بن غازي الشيباني.

وتضمنت سلسلة من البرامج الفنية والإدارية التي تُعنى بحياة المرضى أثناء الحوادث الجسيمة، وأخرى من البرامج الإدارية التي تدعم التحول والتغيير الذي تسعى الوزارة والشؤون الصحية بجازان، الوصول إليه وفق خطة التحول.

وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، الدكتور إبراهيم النعمي، إنه تم إنشاء منصة تدريبية تحت مسمى "كادر صحة جازان، والذي يكفل تحقيق المستهدف من تلك البرامج.

وأضاف "النعمي"، أن إدارة الشؤون الأكاديمية، خلال فترة وجيزة، أقامت عدداً من الدورات والبرامج التي تستهدف الفنيين والإداريين، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الفنية 4628 متدرباً ومتدربة من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين.

ولفت إلى أن البرامج الإدارية والتي تركز على التغيير الإيجابي والتحول والمتوافق مع خطط وإستراتيجيات الوزارة بلغت 191 برنامجاً عبر معهد الإدارة.

كما نفذت 12 برنامجاً إدارياً، و94 دورة فنية من جميع التخصصات، و23 دورة عن ، بمتابعة مباشرة من مدير عام صحة جازان، الدكتور عبد الرحمن الحربي.

وأشار الدكتور "النعمي"، إلى أن الدورات ركزت تنمية مهارات منسوبي صحة، والتي تأتي مع تطلعات وتوجهات الإدارة والمديرية والوزارة.

وقال الدكتور "النعمي" إن التدريب يعتبر محوراً أساسياً بالنسبة لإدارته لضمان الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، تبدأ من العمل على تهيئة بيئة مناسبة في المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الخبرات المؤهلة اللازمة للإشراف على جودة وكفاءة التدريب.

وحث الدكتور "النعمي"، جميع منسوبي صحة جازان، خصوصاً العاملين في المستشفيات والمراكز للاستفادة من البرامج والدورات التي تنفذها بشكل مستمر في قاعات التدريب لديها، إذ جهزت على مستوى عال من التجهيزات اللازمة التي تضمن جودة العملية التدريبية.

وقدم شكره لمنسوبي الإدارة على ما يبذلونه من جهود جبارة في تهيئة العملية التدريبية.

أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها

أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها

أكثر من 4500 متدرب ضمن برامج صحة جازان لتطوير مهارات منسوبيها

صحة جازان إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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