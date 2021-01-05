النسور لجي بي سي راديو : هذا جزء من ملف المستشفيات الخاصة في الاردن

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جي بي سي نيوز - هاجم الاعلامي المتخصص بالقطاع الصحي احمد النسور سلوكيات بعض المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا واستغلالها الاردنيين لدرجة تدخل وزارة الصحة لإعادة مبالغ لأردنيين تم استغلالهم وفق تصريح للوزارة بهذا الصدد .

وقال النسور في لقاء صباحي جمعه الاثنين مع الاعلامي محمود الحويان في اذاعة جي بي سي راديو ان بإمكان وزارة الصحة اغلاق هذه المستشفيات التي تسيئ لسمعة الاردن مذكرا بمبلغ يصل الى 250 مليون دينار تطلبه بعض هذه المستشفيات من ليبيين تمت معالجتهم في الاردن ، مذكرا بان جلالة الملك يثني دائما على القطاع الطبي الذي يعتبر رافدا مهما للخزينة غير ان بعض هذه المستشفيات تسيئ الى سمعة القطاع وربما تضربه في الصميم، مشددا في الوقت نفسه ان على هذه المستشفيات مراعاة اوضاع الاردنيين الاقتصادية وعدم استغلال الجائحة .

وتطرق اللقاء الى ان بعض القنوات العربية فتحت ملف الاسعار في بعض هذه المستشفيات ما يعتبر اساءة لسمعة هذا القطاع الهام في الاردن .

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اصدر بلاغا خول فيه وزارة الصحة بوضع اليد على اي مستشفى خاص بعد تصاعد شكاوى المواطنين من سوء معاملة بعض هذه المستشفيات واستغلالها جائحة كورونا لجني الأرباح المضاعفة في وقت يتطلب من الجميع التكاتف والتكافل لتعزيز النظام الصحي الاردني .

يذكر ان جلالة الملك امر ببناء مستشفيات ميدانية تعزز المنظومة الصحية وتم بالفعل بناء عدد منها لصالح القوات المسلحة ووزارة الصحة .

شاهد النسور يكشف سلوكيات بعض المستشفيات الخاصة في الاردن :