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الأردن يدين الفعل الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في الباكستان

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الأردن يدين الفعل الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في الباكستان الأردن يدين الفعل الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في الباكستان

جى  بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفعل الإرهابي الهمجي الجبان الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي الباكستان وأسفر عن مقتل ١١ شخصاً وإصابة آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي تعكس ظلامية الفكر الإرهابي البشع الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية الباكستان الشقيقة وأسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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