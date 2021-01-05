أخبار عاجلة

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو) -
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة -
ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة -
الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
تُستخدم لعلاج مصابي كورونا .. ضبط شخص بحوزته 150 أسطوانة غاز في القاهرة -
سقوط عصابة الآثار المُقلدة للنصب على مواطنين في الجيزة -
الراجحي يتقدم للمركز الثاني.. "السابعة" ماراثونية وعلى السائقين إصلاح أعطالهم بأنفسهم -
وزارة العدل: إصدار 4.5 ملايين وكالة إلكترونية خلال عامين -
"الباحص": في أعناقنا رسالة سامية لتقديم منتج إعلامي مؤثر يحاكي الواقع التعليمي -
"مآسي الجو" بين الغموض والصواريخ.. نظرة على كوارث الطيران في آخر 5 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حجاوي : الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا

Print
حجاوي : الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا حجاوي : الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا

جى بي سي نيوز :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي الأحد، إن لجنة الأوبئة تنظر إلى أعداد الإصابات أسبوعيا، وليس ليوم واحد، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا.

وبشأن الزيادة في أعداد الإصابات اليوم، أوضح حجاوي :  أن الزيادة عن السبت لم تكن ذات دلالة كبيرة.

"نحن وصلنا إلى أرقام في دائرة الـ 1000 إصابة، وهذا يؤكد أننا الآن في تحسن ملحوظ، ولو نظرنا للأرقام والأسابيع السابقة ففي الأسبوع رقم 40 وهو في بداية تشرين الأول سجلنا نحو 9113 إصابة، وحاليا نحن في الأسبوع 52 في نهاية العام سجلنا 10459 إصابة، و140 وفاة، ما يدل أننا بدأنا نصل إلى الأرقام كما كانت في الأسبوع 40 في بداية شهر تشرين الأول، وعانينا خلال الشهور 10 و 11 و 12، والآن وصلنا لما كنا عليه في الأسبوع 40 " وفق حجاوي.

وتابع حجاوي: "الأسبوع رقم 46 الذي كان فيه أعلى رقم للمملكة سجل 37780 إصابة، وسجل نحو 500 وفاة ، ووصل رقم يومي في ذلك الوقت 7933 إصابة وهذا ما جعلنا نقول إن يوم 18تشرين الثاني/نوفمبر، هو الذروة والأسبوع 46 هو الذروة، وبدأت بعدها أرقامنا الوبائية في الانخفاض إلى هذا الرقم، حتى معدلات الإيجابية في الفحوصات أيضا وصلنا اليوم إلى 7.3%، وكنا في الأسبوع 46 الذروة، وصلنا إلى 23.5% في المعدل وكان في أحد الأيام 28%." ، وفق المملكة . 

وبين حجاوي أن الأردن الآن في مرحلة تعافٍ، لكن هذا التعافي لا يمنع النظر إلى الوضع الوبائي "بحذر وقلق" لأن العالم لا يزال يسجل مليون إصابة كل يومين ،إضافة إلى أن ظهور السلالات الجديدة أزعج العالم؛ مما يؤكد أنه لا بد من التعامل مع وضعنا الوبائي "بحذر وتدرج" حتى نبقى آمنين، ونخرج من هذه الموجة ولا نريد أن نعيد الكرة في أي إجراء نأخذه دون أن يكون حذرا، ودون أن يكون بشراكة من الجميع للوصول إلى الشكل الآمن .

"إذا نظرنا للأرقام اليوم ودرسناها هذا يعكس نهاية الأسبوع لدينا حيث نجد صعوبة في أن نأخذ نسبة كبيرة من الفحوصات لذلك نحن ننظر للأسبوع الوبائي الذي نقارن به وضعنا في الأسابيع الماضية، ونقارن وضعنا بالعالم" بحسب حجاوي.

وتابع حجاوي "بالنظر إلى معدلات الشفاء لدينا 276 ألف حالة شفاء من مجموع 300 ألف إصابة أي 92% من حالاتنا تشافت ، ولم تبقَ حالات نشطة إلا بنحو 17 ألفا، سواء في المستشفيات أو المنازل أو غيرها كل هذه المؤشرات تعكس الوضع".

وقال "بالنظر للحالات المؤكدة في المستشفيات هنالك 687 ما يشكل 13% من معدلات الإشغال ، و12% على أجهزة التنفس الاصطناعي والمستشفيات الميدانية مرتاحة".

وبين عضو لجنة الأوبئة أن القصد من الإغلاق هو منع التجمعات والممارسات الخاطئة التي تؤدي لظهور عدوى وإصابات ، ما يحدث تذبذبا بالوفيات والإصابات، وأشار إلى أن اللجنة تراهن الآن على المطعوم الذي سيكون موجودا هذا الشهر، والذي دونه لا يمكن الوصول إلى حل لاحتواء الجائحة على المستوى العالمي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بتفجير إرهابي في عفرين

سوريا.. مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بتفجير إرهابي في عفرين

المرصد السوري: "إسرائيل" استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال 2020

المرصد السوري: "إسرائيل" استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال 2020

20 وفاة و 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

20 وفاة و 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

نائب أردني : إنما الأعمال بالنيات واعتذر عن سوء الفهم

نائب أردني : إنما الأعمال بالنيات واعتذر عن سوء الفهم

شبكة عيون الإخبارية