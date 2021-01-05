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قطر.. تميم بن حمد يتوجّه إلى الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجية

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قطر.. تميم بن حمد يتوجّه إلى السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجية قطر.. تميم بن حمد يتوجّه إلى الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجية
تنطلق في العلا ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة على رأسها التكامل والتعاون

قطر.. تميم بن حمد يتوجّه إلى السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة الخليجية

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد؛ يغادر أرض الوطن، صباح اليوم، متوجهاً إلى المملكة العربية الشقيقة؛ ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقتٍ لاحق اليوم.

وكان قد أعلن أمس، الديوان الأميري القطري، أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد، سيرأس وفد دولة ‫قطر؛ للمشاركة في قمة مجلس التعاون غداً في ‫السعودية.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.تميم بن حمد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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