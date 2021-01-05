بسبب الشبورة.. خريطة الطرق المغلقة على مستوى الجمهورية و10 رسائل مهمة من "المرور"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشال:

أغلقت الإدارة العامة للمرور عددًا من الطرق المحورية في مختلف أنحاء الجمهورية بسبب الشبورة الكثيفة، وأهابت بقائدي السيارات توخي الحذر منعًا للحوادث.

وشكلّت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية الكثيفة تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب، وبالتالي تنخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وأعلنت حإدارة مرور بور سعيد إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى وبالعكس، بعدما غطت الشبورة المائية مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

كما أغلقت "المرور" طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية، إضافة إلى إغلاق طريق العلمين الصحراوي.

ومنعت الإدارة العامة للمرور سير السيارات على طريق الكريمات الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية، وطريق الشيخ فضل المتجة لرأس غارب أمام حركة المرور وتم التنسيق مع إدارة مرور المنيا والبحر الأحمر.

وأعلنت الادارة العامة للمرور، بالتنسيق مع مرور المنيا والبحر الأحمر عن إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وأغلقت محافظة القليوبية، طريق شبرا بنها الحر، أمام حركة السيارات، لوجود شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية، أمام حركة السيارات، إضافة إلى الطريق الزراعي "القاهرة _ الإسكندرية".

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الشرقي القديم، من بني سويف للمنيا، ومن المنيا إلى أسيوط، أمام حركة المرور لوجود شبورة بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ظهور شبورة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، ومن المتوقع أن تستمر من ساعات الليل وحتى التاسعة صباحٍا.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:



١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك .

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي .

٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٨- زيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.

١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.