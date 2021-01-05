5 دول جديدة تنضم إلى المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏انضمت 5 دول جديدة لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة، أمس الاثنين، وشارك الخماسي الجديد وهم الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا وكينيا، في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن تشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا لمدة عامين.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، ويتمتع كل منهم بحق النقض "الفيتو".