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تيار "المستقبل" اللبناني لإيران: لبنان ليس منصة لرهانات طهران

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تيار "المستقبل" اللبناني لإيران: لبنان ليس منصة لرهانات طهران تيار "المستقبل" اللبناني لإيران: لبنان ليس منصة لرهانات طهران

جي بي سي نيوز :- أكد تيار "المستقبل" اللبناني بزعامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ردا على تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن "لبنان ليس منصة لرهانات إيران في المنطقة".

وكتب حسين الوجيه المستشار الإعلامي للحريري على "تويتر": "يصر بعض المسؤولين الإيرانيين على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية ويحاولون زج الشعب اللبناني في حروب النظام الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي".

وأضاف: "لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة عن إيران، واللبنانيون لن يدفعوا أثمانا عن النظام الإيراني".

وتابع: "لبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق جامعة الدول العربية وهو سيد وحر ومستقل".

وصرح قائد سلاح الجو في "الحرس الثوري" الإيراني في وقت سابق، بأن "الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان منتشرة هناك بدعم إيراني وهي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل"، الأمر الذي أثار ردود أفعال سياسية لبنانية غاضبة.

المصدر: "النهار اللبنانية"

جي بي سي نيوز

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