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وصول محترف الاتحاد هنريكي للمملكة.. والفريق جاهز لملاقاة الشباب في البطولة العربية

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وصول محترف الاتحاد هنريكي للمملكة.. والفريق جاهز لملاقاة الشباب في البطولة العربية وصول محترف الاتحاد هنريكي للمملكة.. والفريق جاهز لملاقاة الشباب في البطولة العربية

وصول محترف الاتحاد هنريكي للمملكة.. والفريق جاهز لملاقاة الشباب في البطولة العربية

أعلن نادي الاتحاد وصول لاعب الفريق الكروي الأول البرازيلي برونو هنريكي إلى المملكة العربية بعد رفع تعليق الرحلات الدولية للقادمين من الخارج.

ومن جانبه وجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر إلى نادي الحد البحريني على مشاركة المحترف البرازيلي برونو هنريكي في تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية.

وأعلنت المملكة أمس السبت، رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها مؤخراً لمواجهة تفشي ، والخاصة بإغلاق المنافذ وتعليق رحلات الطيران الدولي.

ودخل البرازيلي برونو هنريكي، محترف الاتحاد الأراضي السعودية عبر جسر البحرين مساء أمس الأحد، بعد أن ظل عالقاً في البحرين منذ يوم الخميس 24 ديسمبر الماضي.

وكان هنريكي قد غادر إلى البرازيل بعد نهاية مباراة الاتحاد مع الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري السعودي، يوم 11 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الأول لكرة القدم أمس الأحد، تحضيراته للمواجهة المرتقبة ضد الشباب اليوم في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية ـ وسط متابعة إدارية.

وتناول أعضاء فريق الاتحاد عقب نهاية التدريب طعام العشاء في مقر معسكر الفريق بالنادي قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة استعداداً لخوض لقاء الشباب.

وسيغيب هنريكي عن مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لعدم الجاهزية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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