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الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

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الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر
بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد

الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.

وذكر أن السلطات الصحية الكويتية استحدثت عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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