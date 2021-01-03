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يساعد آلاف من الأُسر.. برلماني يشيد بتوفير "تحيا " لقاح كورونا مجانًا للفئات المستحقة

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يساعد آلاف من الأُسر.. برلماني يشيد بتوفير "تحيا مصر" لقاح كورونا مجانًا للفئات المستحقة يساعد آلاف من الأُسر.. برلماني يشيد بتوفير "تحيا " لقاح كورونا مجانًا للفئات المستحقة

مصراوي Masrawy

11:21 م الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):

قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح صندوق تحيا بتوزيع اللقاح مجانًا على الفئات المستحقة، دليل على أن الصندوق نجح منذ إنشائه في دوره المرسوم له بأنه بالفعل أُنشئ لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين، و"كورونا" أحد الأسباب التي تؤرق حياة المصريين بل والعالم.

وأضاف النائب أن توفير اللقاح للفئات المستحقة، وهي عديدة وتقدر بالملايين، من شأنه أن يخفف من حدة التوتر والهلع لدى المصريين.

وأضاف مشهور، في بيان له اليوم الأحد، أنه قريبًا جدًّا سينعم المصريون باللقاح؛ خصوصًا أن الرئيس السيسي أمر بتوفير اللقاح من الخارج أيًّا كان سعره، فضلًا عن توقيع وزارة الصحة المصرية مذكرة تفاهم مع لجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة ، حيث تهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار النائب إلى أن صندوق "تحيا مصر" حقق إنجازات عديدة تؤهله لأي مشروع يتصدى له ويحقق فيه الإنجاز والتفوق؛ حيث وجدنا خلال السنوات الماضية كيف نجح الصندوق في تكثيف نشاطه عبر تعزيز شراكاته مع ، والبنوك، والقطاع الخاص، ومنظمات مجتمع مدني، لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ذات التأثير المباشر في حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بل ومشاركة كل أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر، وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة؛ لا سيما في ظل الظروف التي عصفت بالكثير خلال جائحة كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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