​الانتهاء من أعمال إصلاح تسريب خط الغاز بالواسطى ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، انتهاء شركة الغاز الطبيعي من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي وقع صباح اليوم بخط الغاز الرئيسي " 7بار"، بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي نجم عن تآكل بفتحة اللحام حرف "T " بالخط، دون أية أضرار بشرية أو مادية.

وأكد محمد بكري رئيس مدينة الواسطى أنه جرى استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة، وعاد الوضع بالمنطقة لطبيعته عقب انتهاء الفنيين من أعمال الإصلاح ، ثم جرى ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب و رد الشئ لأصله.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" فور علمه بالموضوع "قد كلف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، بصحبة مسئولي الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة، لاحتواء الموقف.

اقرأ أيضًا: محافظ بني سويف يتابع أعمال تسرب خط الغاز الطبيعي في مدينة الواسطى