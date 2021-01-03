القوى العاملة بالمنوفية تتابع أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، زيارة ميدانية لمتابعة أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون التابع للمديرية، شملت تفقد ورشتي التفصيل والخياطة، ومعمل اللغات ومتابعة سير العملية التدريبية بها.

وبحسب بيان اليوم، سلم علي حامد الزقم وكيل المديرية خلال جولته، شهادات التخرج لخريجي الدورات التدريبية والتي تم عقدها بمركز التدريب المهني، وأجري حواراً مع بعض الخريجين لتوضيح أهمية ربط العملية التدريبية بالحياة العملية ودور الوزارة والمديريات التابعة لها في توفير فرص عمل مناسبة لمن يرغب من خريجي هذه الدورات بالتعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بنطاق المحافظة، والتجهيزات التي تقوم بها الوزارة والمعدات الحديثة التي تزود بها مراكز التدريب المهني الثابتة حتى تكون على أعلى مستوى تمشياً مع أحدث النظم والتقنيات العالمية في التدريب.

وفي إطار جولته، زار وكيل المديرية مصنع الحناوي لتصدير الملابس الجاهزة بأشمون للوقوف على أحوال العاملين بالمصنع ومتابعة العاملين بالمصنع من خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية.

وبدوره أبدى أحمد أبو الخير مدير المصنع رغبته في الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للمديرية في توفير الأيدي العاملة المطلوبة للمصنع في كافة التخصصات، مع استعداد المصنع لاستيعاب كافة الأعداد التي تتخرج من مركز التدريب المهني بأشمون ،ووجود مزايا وتسهيلات لمن يرغب بالعمل لديهم.

حضر الزيارة كل من طاهر علام مدير عام مركز التدريب المهني بأشمون، وإبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية.