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قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لمدة 9 ساعات غدًا

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قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لمدة 9 ساعات غدًا قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لمدة 9 ساعات غدًا

مصراوي Masrawy

11:22 م الأحد 03 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية عن انقطاع للمياه بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح غدٍ الإثنين، وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن الانقطاع يأتي تزامنًا مع أعمال تكريك لنهر النيل، أمام مأخذ الحطة، ما قد يتسبب في زيادة نسبة عكارة المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على أن تتم إعادة ضخ المياه بالمنطقة فور الانتهاء من أعمال التكريك وانخفاض العكارة بالمياه.

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