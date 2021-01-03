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في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ

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في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

07:19 م الأحد 03 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، 420 مخالفة ارتداء كمامة طبية، وذلك في أول أيام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإجراءات مواجهة .

كان المحافظ اللواء جمال نور الدين تفقد رفقة نائبه عمرو البشبيشي، الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة، ومكتب البريد الرئيسي، ومحطة قطار كفرالشيخ، وعددًا من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في حضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد أشرف النويشي مأمور قسم أول كفرالشيخ، والعميد سامح العزب وكيل إدارة المرور.

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