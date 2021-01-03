الجزائر :مقتل إرهابيين خطيرين في عملية تمشيط متواصلة غربي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل إرهابين اثنين وصفتهما بـ" الخطيرين" على يد مفرزة للجيش اليوم الأحد، خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة منذ يوم أمس بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي أنه جرى التحفظ على مسدسين رشاشين وكمية من الذخيرة، مشيرة إلى مقتل احد عناصر الجيش في ميدان الشرف خلال هذه العملية التي ارتفعت حصيلتها إلى القضاء على 6 إرهابيين وضبط 6 أسلحة نارية، مقابل مقتل 3 عسكريين.

وكشف ذات المصدر أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري الشعبي،قام اليوم الأحد بزيارة إلى الوحدات العسكرية بمنطقة مسلمون، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتها أمس السبت، مفرزة للجيش والتي مكنت من القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، وضبط أسلحتهم.

وأكد شنقريحة خلال الزيارة أن الوضع الأمني في الجزائر متحكم فيه بصفة كاملة بفضل النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.