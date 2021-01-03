أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

رئيس لبنان يؤكد أنه سيتلقى لقاح كورونا بعد أنباء عن رفضه ذلك

Print
رئيس لبنان يؤكد أنه سيتلقى لقاح كورونا بعد أنباء عن رفضه ذلك رئيس لبنان يؤكد أنه سيتلقى لقاح كورونا بعد أنباء عن رفضه ذلك

جي بي سي نيوز :- نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية الأنباء التي تداولتها صحف ومواقع من أن الرئيس ميشال عون يرفض تلقي لقاح كورونا.

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، سوف يتلقى اللقاح ضد وباء كورونا، وذلك خلافا لما تم نشره اليوم وتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية قد قالت، الاثنين، إن "عون، خلافا لما يفعله مسؤولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصوله الى لبنان، مفضلا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها".

وأضافت في مقال للصحفي عماد مرمل أنه "من باب الاحتياط الإضافي في مواجهة كوفيد 19، اعتذر عون عن المشاركة في قداس الميلاد في بكركي، كما ورد في التفسير الرسمي لغيابه عن القداس. لكنّ السبب الآخر، وربما الحقيقي لهذا الغياب، يكمن في انزعاج عون من تعميم الراعي المسؤوليات عن تأخير تشكيل ، واستخدامه لهجة حادة في مُخاطبة السلطة، التي يشكل رئيس الجمهورية أحد أركانها".

وأعلن لبنان، الاثنين، حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20 في المئة من مواطنيه.

وحتى الاثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 172820 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 1409 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 124234 متعاف.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

وزير الخارجية اليمني: الحكومة ماضية في إرساء السلام وتثبيت الأمن

وزير الخارجية اليمني: الحكومة ماضية في إرساء السلام وتثبيت الأمن

شبكة عيون الإخبارية