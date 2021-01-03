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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 84.6 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 84.6 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 84.6 مليون

مصراوي Masrawy

08:13 ص الأحد 03 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا و 588 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 47.57 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 835 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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