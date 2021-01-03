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​انخفاض الرؤية لـ1000 متر.. الأرصاد تحذر: ضباب كثيف في هذه المناطق

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​انخفاض الرؤية لـ1000 متر.. الأرصاد تحذر: ضباب كثيف في هذه المناطق ​انخفاض الرؤية لـ1000 متر.. الأرصاد تحذر: ضباب كثيف في هذه المناطق

مصراوي Masrawy

07:00 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر برياح شمالية شرقية رطبة وباردة حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى على شمال البلاد، بينما تنخفض سرعة الرياح بحيث تتجمع العوامل التي تساعد على تكون الشبورة خلال فترة الليل حتى الصباح الباكر على المدن الساحلية القاهرة والدلتا ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وأضاف البيان، أن هناك تواجد للضباب نتيجة تكاثف بخار قرب سطح الأرض، موضحة أنه كلما زادت كثافة البخار كلما كان الضباب أشد لتنخفض معه الرؤية الأفقية إلى 1000 متر.

وتوقع الخبراء، أن تبدأ الشبورة في التكون وتزداد كثافتها خلال فترات الليل، لتصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر طبقًا لخرائط التنبؤ بالضباب الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصحت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحذر في الأماكن التي تنخفض بها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

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