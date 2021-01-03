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القضاء يقول كلمته اليوم في تجميد مجلس إدارة

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القضاء يقول كلمته اليوم في تجميد مجلس إدارة الزمالك القضاء يقول كلمته اليوم في تجميد مجلس إدارة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الطعن المقام من رئيس نادي السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة يإيقاف النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، أقاموا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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