السفارة الأمريكية ناعية وحيد حامد: شكرا لك على مجهودك في محاربة التطرف

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة عطاء أثرت الحياة الفنية والثقافية في مصر.

وذكرت السفارة الأمريكية - في تدوينة عبر حسابها على موقع التدونيات القصيرة (تويتر) - "نتذكر الراحل العظيم وحيد حامد.. شكرا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف".

وأضافت السفارة "سعدنا بتكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة.. أرقد في سلام".