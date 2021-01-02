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جمهوريون بمجلس الشيوخ يخططون للاعتراض على نتائج الانتخابات

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جمهوريون بمجلس الشيوخ يخططون للاعتراض على نتائج الانتخابات جمهوريون بمجلس الشيوخ يخططون للاعتراض على نتائج الانتخابات

مصراوي Masrawy

11:18 م السبت 02 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم مزيد من الجمهوريين في الولايات المتحدة، رفض المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

فقد أعلن أحد عشر عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، اليوم السبت، نواياهم تلك في بيان مشترك.

وبرر هؤلاء الأعضاء الجمهوريون خططهم تلك بمزاعم تزوير الانتخابات ومخالفات مزعومة في الإدلاء بالأصوات داخل عدة ولايات.

وطالبت المجموعة الكونجرس بتشكيل لجنة على الفور للتحقيق في هذه المزاعم بشكل عاجل في غضون عشرة أيام من أجل توضيح الأمور قبل تنصيب الرئيس الجديد في العشرين من الشهر الجاري، وإلا فقد لا يتمكنون من الموافقة على النتائج.

يقود هذه المجموعة السناتور تيد كروز من ولاية تكساس الموالي للرئيس الجمهوري الحالي دونالد .

وكان العديد من الجمهوريين حققوا قفزة في مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء اليمين الدستورية يوم غد الأحد في الجلسة التأسيسية للمجلس.

كان ترامب خسر الانتخابات أوائل نوفمبر الماضي بفارق واضح لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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