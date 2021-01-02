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انقلاب 3 عربات في قطار بالمنيا.. ومصدر: مخصص لنقل القصب

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انقلاب 3 عربات في قطار بالمنيا.. ومصدر: مخصص لنقل القصب انقلاب 3 عربات في قطار بالمنيا.. ومصدر: مخصص لنقل القصب

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 02 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:


انقلبت 3 عربات في قطار مُخصص لنقل القصب من الزراعات بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، دون أي إصابات.

وقال مصدر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إن 3 عربات خرجت من القضبان بقطار محمل بمحصول القصب، أمام منطقة أم تسعة المتاخمة لقرية الروضة، بشرق ترعة الإبراهيمية، والتي تقع علي بعد 2 كيلو جنوب مدينة ملوي، دون حدوث أي إصابات.

وأضاف المصدر، أن الحادث وقع بشريط مخصص لنقل القصب بعيدا عن شريط قطارات السكك الحديدية المُخصص لنقل الركاب.

وانتقل عدد من المسؤولين بالوحدة المحلية ومجلس قروي الروضة إلى مكان الانقلاب؛ للوقوف على تداعيات الحادث والعمل على رفع العربات الثلاثة واستئناف تسير القطار إلي مصنع سكر أبوقرقاص، إذ يُجرى تفريغ حمولته بداخل المصنع.

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