أخبار عاجلة

بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غدا .. تطبيق غرامة فورية على مخالفي إجراءات مواجهة كورونا في أسوان

Print
غدا .. تطبيق غرامة فورية على مخالفي إجراءات مواجهة كورونا في أسوان غدا .. تطبيق غرامة فورية على مخالفي إجراءات مواجهة كورونا في أسوان

مصراوي Masrawy

11:11 م السبت 02 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيجرى تفعيل الغرامة الفورية، فى حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا للمخالفين، بداية من غد الأحد.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تهاون.

ووجه اللواء أشرف عطية بفتح غرفة عمليات المحافظة، وتفعيل الخط الساخن 114، جانب رفع درجة الاستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي والمخالطين.

كما حذر من محاولة استغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الاتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة احتياجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الاحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس باستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية