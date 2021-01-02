غدا .. تطبيق غرامة فورية على مخالفي إجراءات مواجهة كورونا في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه سيجرى تفعيل الغرامة الفورية، فى حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا للمخالفين، بداية من غد الأحد.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تهاون.

ووجه اللواء أشرف عطية بفتح غرفة عمليات المحافظة، وتفعيل الخط الساخن 114، جانب رفع درجة الاستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي والمخالطين.

كما حذر من محاولة استغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار أسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الاتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة احتياجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الاحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس باستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.