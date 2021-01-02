عامل فقد عقله.. قتل زوجته لشكه في سلوكها والنيابة تأمر بحبسه

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

لم يتمالك عامل أعصابه، بمجرد شكه في سلوك زوجته في منطقة عين شمس، واجهها بشعوره نحوها وعدم طمأنينة من تصرفها، لكن المجني عليها عنفته ودار بينهما شجار انتهى بقتلها.

وتبين من التحريات أن العامل توجه إلى زوجته وقتلها خنقًا بعدما اشتد الشجار بينهما، وفر هارب، إلا أن أهالي المنطقة أبلغوا رجال مباحث قسم عين شمس بما جري.

انتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة مسجاة على الأرض. ناقشوا شهود العيان وعلموا أن زوجها الفاعل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من الواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.