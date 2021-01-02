مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من الدور الخامس أثناء نشر الغسيل بمنطقة مساكن الضباط التابعة لقسم شرطة شبرا الخيمة أول.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الدور الخامس بمنطق مساكن الضباط التابعة لدائرة القسم، أثناء نشرها الغسيل.

انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالفحص تبين وفاة "مريم.س.ش" 15 عامًا، بمنطقة مساكن الضباط، إثر سقوطها من الدور الخامس أثناء نشرها الغسيل.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة.