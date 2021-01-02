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لبنان.. إحراق خيام للاجئين سوريين في المنية ()

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لبنان.. إحراق خيام للاجئين سوريين في المنية (فيديو) لبنان.. إحراق خيام للاجئين سوريين في المنية ()

جي بي سي نيوز :- أقدم عدد من اللبنانيين على إحراق خيام تابعة للاجئين سوريين في المنية شمال لبنان، على بسبب خلاف وقع بين لبناني من آل المير وعدد من العمال السوريين في المنطقة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "إشكالا وقع بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى الى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى".

وأشارت الوكالة إلى أنه تدخل عدد من الشبان من آل المير وعمدوا الى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

وقد حضرت سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر حجم الحريق الهائل الذي تعرض له مخيم اللاجئين في المنية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

جي بي سي نيوز

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