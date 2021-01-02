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واشنطن - (بي بي سي)

قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا، انتقد الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، شرعية جولات الإعادة في الولاية على موقع تويتر، وهاجم مرة أخرى نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، في سلسلة من التغريدات .

وادعى ترامب أن انتخابات الولاية لم تكن "قانونية أو دستورية"، وكانت النتائج بالتالي "غير قانونية"، ثم ذهب إلى إدراج انتخابات الإعادة القادمة لمجلس الشيوخ في جورجيا ضمن هذه الادعاءات قائلاً "سيشمل ذلك انتخابي مجلس الشيوخ الحاليين" .

وأعرب أعضاء من الحزب الجمهوري عن قلقهم من أن هجمات ترامب على الانتخابات في جورجيا ستحد من إقبال الجمهوريين على التصويت وقد يؤدي هذا إلى الحد من السيطرة على مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يشرع ترامب في حملته نيابة عن السناتورين الجمهوريين، جون أوسوف وكيلي لوفلر الاثنين القادم