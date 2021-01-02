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الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

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الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

مصراوي Masrawy

09:44 م السبت 02 يناير 2021

نيودلهي - (ا ف ب)
أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت، قبل أن تطلق هذا الأسبوع ربما حملة تلقيح ضخمة ضد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة. وكانت لجنة حكومية قد أوصت الجمعة باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

قامت الهند السبت بمحاكاة لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد استعدادا لإطلاق حملة تطعيم قد تبدأ هذا الأسبوع.

وأوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

وقام "معهد امصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد،

وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.

ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصًا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد. وتعد المملكة المتحدة والأرجنتين أولى الدول التي سمحت بلقاح أسترازينيكا-اكسفورد.

وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.

وأودى الفيروس في الهند بحياة 148,994 شخصًا من 10,286,709 إصابة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة، استنادًا إلى مصادر رسمية.

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