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المستشفيات البريطانية تبدأ استقبال الجرعات الأولى من لقاح "أسترازينيكا" لكورونا

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المستشفيات البريطانية تبدأ استقبال الجرعات الأولى من لقاح "أسترازينيكا" لكورونا المستشفيات البريطانية تبدأ استقبال الجرعات الأولى من لقاح "أسترازينيكا" لكورونا

مصراوي Masrawy

09:37 م السبت 02 يناير 2021

لندن - (أ ش أ):

بدأت المستشفيات البريطانية، اليوم السبت، استقبال الدفعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" البريطانيتين وأقرت السلطات استخدامه مؤخرا، تمهيدا لبدء حملة التطعيم الجماعية بعد غد الإثنين، في ظل زيادات غير مسبوقة في أعداد المصابين بالفيروس بالمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ذا تليجراف" عبر موقعها الإلكتروني إن نحو 530 ألف جرعة ستكون متوفرة بالمستشفيات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بحلول يوم الإثنين، مشيرة إلى منح الأولوية في تناول اللقاح للمجموعات الأكثر عرضة كمقدمي خدمة الرعاية الصحية والمسنّين.

وقال جورج فيندلي، كبير المسؤولين الطبيين بفرع هيئة الصحة الوطنية لمستشفيات جامعة برايتون وساسكس، إن برنامج التطعيم منح طواقم هيئة الصحة الوطنية "مزيدا من الثقة" للذهاب إلى العمل، مشيرا إلى سهولة التعامل مع اللقاح بسبب إمكانية الاحتفاظ به في درجة حرارة الثلاجة العادية، على عكس اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، والذي يحتاج حفظه في درجة برودة تصل لـ70 درجة سيليزية تحت الصفر.

ووفقا لـ"ذا تليجراف"، فقد بدأ توزيع لقاح "فايزر/بيونتك" في المملكة المتحدة قبل نحو شهر، وتلقى أكثر من مليون شخص حتى الآن الجرعة الأولى منه.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من تفشي "كوفيد-19" من حيث عدد الوفيات والإصابات، إذّ سجلت حتى اليوم 74 ألفا و570 حالة وفاة، ونحو مليونيّ و600 ألف إصابة.

وتشهد البلاد خلال الأسابيع الأخيرة زيادة حادة في تفشي الفيروس مع تفشي سلالة متحوّرة منه قادرة على الانتشار بصورة أكبر.

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