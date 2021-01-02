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موسكو: أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

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موسكو: أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا موسكو: أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

09:36 م السبت 02 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا حتى اليوم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال موراشكو، حسبما نقلت قناة " اليوم" ، إن: "عدد من حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن"، مضيفا أنه: "تم توفير حوالي 1.5 مليون جرعة للمواطنين حتى الآن".

وكانت روسيا قد أرسلت 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، بعد توقيع صفقة لتوريد 10 ملايين جرعة منه لبيونس آيرس، كما وقعت روسيا الثلاثاء الماضي عقدا مع فنزويلا لتزويدها بـ10 ملايين جرعة من اللقاح.

جدير بالذكر أنه سبق للبرازيل ووقعت مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على اتفاقية تعاون تتضمن توريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، فيما تسلمت صربيا في 30 ديسمبر الماضي الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، أما في بيلاروس فقد بدأت المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد باللقاح الروسي "سبوتنيك V" في 29 ديسمبر المنصرم.

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