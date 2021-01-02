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ألمانيا: جميع نزلاء دور الرعاية سيحصلوا على اللقاح يناير الجاري

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ألمانيا: جميع نزلاء دور الرعاية سيحصلوا على اللقاح يناير الجاري ألمانيا: جميع نزلاء دور الرعاية سيحصلوا على اللقاح يناير الجاري

مصراوي Masrawy

09:35 م السبت 02 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن جميع المقيمين في دور رعاية المسنين يمكن تطعيمهم خلال شهر يناير الجاري.

وقال شبان: "يمكننا تحقيق هذا الهدف في يناير الجاري، ونريد أن نحقق هذا بالتوافق مع الولايات أيضا".

ورفض شبان مجددًا الانتقادات الموجهة إلى استراتيجية التطعيم الحكومية، مبينًا بالقول: "إنها تسير كما هو مخطط لها بالضبط".

وذكر شبان أنه تم تسليم 3ر1 مليون جرعة لقاح للولايات الألمانية بحلول نهاية العام المنصرم.

وأضاف شبان أن كميات اللقاح التي أعلن عنها منذ أسابيع مقرونة "بالإشارة إلى أنها ستكون نادرة في البداية سيتم تسليمها بصورة منضبطة، ومن ثم يتعين علينا تحديد أولويات التطعيم."

وقال شبان إن الاتحادية تتحدث مع الشركة المصنعة "بيونتيك" وولاية هيسن بشأن كيفية إنشاء مصنع إنتاج إضافي في مدينة ماربورج خلال فبراير المقبل.

ودعا شبان مرة أخرى إلى تمديد الإغلاق إلى ما بعد 10 يناير الجاري، مشيرا إلى ضرورة أن تظل المدارس ورياض الأطفال مغلقة، مبينا أن هذا الأمر صعب بالنسبة لأولياء الأمور والتلاميذ.

وأوضح شبان قائلا: "ولكن حتى في هذه الحالة يطبق ما يلي: من الأسهل على الجميع إغلاق المدارس لمدة أسبوع أطول عن أن يفتحوها ثم يثور الجدل ثانية خلال أسابيع تالية".

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