أخبار عاجلة

بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نادي القضاة يهنئ بالعام الجديد: "نتمنى مواصلة جهود البناء"

Print
نادي القضاة يهنئ السيسي بالعام الجديد: "نتمنى مواصلة جهود البناء" نادي القضاة يهنئ بالعام الجديد: "نتمنى مواصلة جهود البناء"

مصراوي Masrawy

09:46 م السبت 02 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة يتوجه بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالصحة والعافية والخير والعطاء.

وتمنى أعضاء النادي في بيان صحفي، اليوم السبت، للرئيس السيسي مواصلة جهود البناء والتنمية المخلصة ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الصحية الدقيقة بانتشار الموجة الثانية من المستجد لتكمل مصر بالعمل الجاد بسواعد أبنائها رحلة انطلاقها نحو الاستقرار والنماء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية