نشرة الحوادث المسائية.. مقتل "الجارة الجدعة" بالوراق ورفض حذف محمد رمضان من "الممثلين"

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

جريمة في ذاكرة طفل.. المشهد الأخير في مقتل "الجارة الجدعة" بالوراق

لم تهنأ "أم أحمد" بأولى خطواتها في مشروع زواج ابنها الأكبر حتى سرق جارها العاطل فرحتها بكل خِسة. قتلها بدم بارد على مرآى ومسمع الجيران. لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة أمام طفلها الذي سيظل ذلك المشهد محفورا في ذاكرته.

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السجن 6 أشهر لمشرفة دار رعاية بتهمة تعريض حياة طفل للخطر

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمود عابدين، بحبس مسؤولة دار رعاية أطفال بمنطقة وسط البلد لمدة 6 أشهر، بتهمة ترويع طفل من نزلاء الدار التي كانت تتولى الإشراف عليها.

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الداخلية تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل للحد من "كورونا" (فيديو)

تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الحمهورية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل بكافة أنواعها للوقاية من فيروس "كورونا".

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الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، بشطب دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "إساءته للشعب المصري" ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حُكم دستوري بشأن عقوبة الحبس في جرائم "البناء بدون ترخيص"

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

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للاختصاص.. إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.

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لمنع التكدس| "العدل" تطلق 13 خدمة إلكترونية.. وافتتاح 6 فروع توثيق جديدة

أعلنت وزارة العدل افتتاح 6 مكاتب توثيق داخل مقار البريد في 5 محافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع الجغرافي والتطوير لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

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يتزعمها متنكر في زي منتقبة.. سقوط عصابة نسائية لسرقة العيادات الطبية في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة العيادات الطبية بالدقهلية، يتزعمه متنكر في زي منتقبة.

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تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام التي ضد قناة النهار لجلسة 11 يناير المقبل.

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النيابة العامة: التحقيق في وفاة مريضتين بزفتى بسبب نفاذ الأكسجين

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في وفاة مريضتين بمستشفى زفتى العام في محافظة الغربية؛ لنفاذ الأكسجين بها.

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