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يبحث هاتفيًا مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني جوانب التعاون الثنائي

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السيسي يبحث هاتفيًا مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني جوانب التعاون الثنائي يبحث هاتفيًا مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني جوانب التعاون الثنائي

مصراوي Masrawy

09:44 م السبت 02 يناير 2021

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن والاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الرئيس السيسي خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدًا دعم الكامل للسودان في كافة المجالات انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وثمن البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

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