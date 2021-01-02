النيابة العامة: التحقيق في وفاة مريضتين بزفتى بسبب نفاد الأكسجين

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة مريضتين بمستشفى زفتى العام في محافظة الغربية؛ لنفاد الأكسجين بها.

وذكرت النيابة في بيان، اليوم السبت، أنها تلقت بلاغًا،، أمس الجمعة، بوفاة مريضة "بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام" على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وتبين للنيابة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.

وتجري "النيابة العامة" تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق، وصولًا إلى حقيقة سبب وفاة المريضتين.

وقررت "النيابة العامة" -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من "مديرية الشئون الصحية بالغربية" لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم إليها، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك، بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

وطلبت "النيابة العامة" ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات "إدارة البحث الجنائي"، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، ويجري استكمال التحقيقات.