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​للمغالاة وزيادة الأسعار.. القابضة للكهرباء تلغي الممارسة العامة لتوريد كابلات الجهد المتوسط

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​للمغالاة وزيادة الأسعار.. القابضة للكهرباء تلغي الممارسة العامة لتوريد كابلات الجهد المتوسط ​للمغالاة وزيادة الأسعار.. القابضة للكهرباء تلغي الممارسة العامة لتوريد كابلات الجهد المتوسط

مصراوي Masrawy

09:21 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء ، إن الشركة قررت إلغاء الممارسة العامة الخاصة بشراء كابلات الجهد المتوسط لشركات التوزيع التي تم طرحها بنظام الشراء الموحد لشركة شمال القاهرة للتوزيع.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رحب باستضافة فعاليات إعلان الممارسة العامة لشراء كابلات الجهد المتوسط لجميع شركات التوزيع، تنفيذًا لاستراتيجية الشراء الموحد بشركات الكهرباء.

وأضاف أنه تم إعلان فتح باب الممارسة أمام ممثلي الشركات الخاصة المسئولة عن توريد الكابلات، إلا أن الأسعار كانت مبالغ فيها، ما دفع رؤساء الشركات لرفض كافة العروض نهائيًا.

وأكد أن الأمر استقر إلى إلغاء طرح الممارسة الحالية، والاتفاق على إعادة إعلان موعد جديد لفتح الباب أمام الشركات الخاصة للتقدم من جديد على تلك الممارسة الخاصة.

وتعتبر تلك أول ممارسة يتم عقدها في شركة شمال القاهرة التوزيع تنفيذًا لاستراتيجة القابضة للكهرباء بشأن الشراء الموحد للمهمات التي تحتاجها شركات التوزيع، حيث تم اختيار شمال القاهرة للكهرباء لطرح ممارسات شراء كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والموصلات.

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