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بعد مقاطعتها المفاوضات.. السودان تشارك باجتماع غدا حول سد النهضة

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بعد مقاطعتها المفاوضات.. السودان تشارك باجتماع غدا حول سد النهضة بعد مقاطعتها المفاوضات.. السودان تشارك باجتماع غدا حول سد النهضة

مصراوي Masrawy

07:53 م السبت 02 يناير 2021

وكالات:
ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي غدًا الأحد، بعدما أحجمت عن المشاركة، لتمسكها بتغيير نهج التفاوض.
وأوضح مصدر مسؤول لـ"سونا"، أن الاجتماع برئاسة جنوب إفرقيا، وسيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لإتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.
أعلنت السودانية، في نوفمبر الماضي، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المرتقبة اليوم.
وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية أفريقية.
بدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

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