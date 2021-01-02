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حملات على المطاعم لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في الوادي الجديد

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حملات على المطاعم لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في الوادي الجديد حملات على المطاعم لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

07:12 م السبت 02 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشآت بكافة أحياء مدينة الخارجة والقرى التابعة للمركز، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى استخدام أجهزة قياس الحرارة والتعقيم والتطهير المستمر للاماكن بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارئ بالوحدة المحلية للمركز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة أوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأشار الطماوي، إلى أن حملات المركز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية على المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية.

أكد الطماوي، أنه جرى توزيع لافتات وإرشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن على جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات لافتا إلى تحرير المحاضر الفورية لأية مخالفات يجري رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وأضاف الطماوي، أنه جرى التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظًا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.

وأوضح الطماوي، أن هذه الحملات في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.

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مصراوي Masrawy

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