الأردن تسجل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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إجمالي الإصابات 296668 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 296668 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 273986 حالة شفاء بعد تسجيل 2152 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3877 حالة.الأردن فيروس كورونا الجديد