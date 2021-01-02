بقرار وزاري.. تجديد تكليف مدير "صحة الوادي الجديد"

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 782 لسنة 2020، والذي تضمن تجديد تكليف، الدكتور أحمد عبد الحليم عويس محمد محروس، وكيلًا لوزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، لمدة عام، وتضمن نص القرار بدء العمل به اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، سعادته بصدور هذا القرار وتجديد الثقة فيه كمدير للصحة بالمحافظة.

وقال محروس،لمصراوي، "نفسي بجد محدش من المواطنين يخرج بره المحافظة للحصول على خدمة طبية وأتمنى أن يحصل عليها كاملا بشكل مرضي له داخل الوادي الجديد ونحن نعمل حاليًا على ذلك لتطوير الخدمة من خلال عدة محاور سواء تطوير منشآت أو سد النقص في الكوادر الطبية وتوفير جميع التخصصات".

وكان الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تولى منصب مدير مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في 20 أغسطس 2019 وجددت له وزيرة الصحة الحالية قرار عمله وكيلا لصحة الوادي الجديد في 11 يناير 2020م، لاستعراض كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الصحة في الوادي الجديد.