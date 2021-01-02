أخبار عاجلة

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

Print
إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة

مصراوي Masrawy

06:36 م السبت 02 يناير 2021

الجزائر - (د ب أ)

تجاوزات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجزائر حاجز 100 ألف، بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم السبت، 262 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، بانخفاض 25 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و159 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير 2020.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليبلغ مجموع الوفيات 2769.

بالمقابل أشار فورار إلى تعافي 216 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و611. فيما يتواجد 31 مريضًا في العناية المركزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية