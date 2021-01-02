صور.. حملات تعقيم لمواجهة موجة كورونا الثانية في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليماته لجميع المنشآت والمصالح الحكومية من الوحدات المحلية والمديريات بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكلف محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات والأسواق، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره، مشددًا على استمرار وتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى.

كما وجه الزملوط، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على كافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس فضلًا عن استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المدن والقرى المراكز، وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها وذلك في إطار التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد الزملوط، في تكليفه، على تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، فضلاً عن التفتيش الدوري على المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية، للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية.