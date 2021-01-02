★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الحمهورية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل بكافة أنواعها للوقاية من فيروس "كورونا".

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها اليوم السبت، مقطع فيديو لطرق الوقاية التي يتبعها رجال الأمن؛ للحد من انتشار "كورونا".

واتخذت الأجهزة الأمنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإجراءات القانونية قِبل 8164 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 318 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير 854 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.